5 легионеров из РПЛ вышли на Евро. И ещё трое могут составить им компанию

Завершилась основная часть квалификации на Евро-2024 – 21 из 24 команд-участниц, которые следующим летом сыграют на турнире в Германии, уже известна. Ещё три команды определятся по итогам плей-офф Лиги наций (в нём примут участие 12 сборных).

В отборе на ЧЕ-2024 участвовало много игроков из РПЛ, но добрались до основной части турнира лишь несколько из них.

Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»)

Страна: Албания 🇦🇱

Группа: Польша, Молдавия, Фарерские острова, Чехия

В предпоследнем туре, в котором албанцы встречались со сборной Молдавии, им хватало ничьей, чтобы гарантировать себе место на Евро. За групповой этап сборная Албании проиграла всего раз – на самом старте Польше с минимальным счётом (0:1). Албанцы заняли первое место, оставив позади Чехию и Польшу.

Митай – основной игрок сборной: он провёл 630 минут в квалификации. Даку в разы меньше – 185, но на его счету есть гол и ассист. ​​Во время жеребьёвки группового этапа Албания будет во второй корзине с Венгрией, Данией и Австрией.

Срджан Бабич («Спартак») и Страхиня Эракович («Зенит»)

Страна: Сербия 🇷🇸

Группа: Литва, Черногория, Болгария, Венгрия

Сербы заняли второе место в группе, отстав от Венгрии на четыре очка и обогнав Черногорию на три. Два поражения, которые сербская сборная потерпела в квалификации, как раз пришлись на встречи с венгерской командой – при этом дважды с одним и тем же счётом (1:2). Бабич и Эракович принимали участие в отборе, но всего в трёх матчах. Игрок «Спартака» отметился голом в последнем туре с Болгарией. Для сербов это первый в истории выход на Евро как отдельной сборной.

При жеребьёвке Сербия попадёт в четвёртую корзину, состав которой окончательно определится только после матчей плей-офф Лиги наций – её пополнят сразу три победителя дополнительного раунда.

Ванья Дркушич («Сочи»)

Страна: Словения 🇸🇮

Группа: Дания, Казахстан, Финляндия, Северная Ирландия, Сан-Марино

Словения завоевала путёвку в последнем туре, одержав победу над Казахстаном (2:1): обе сборные подошли к финальному матчу с шансами запрыгнуть на вторую строчку (у словенцев было 19 очков, у казахстанцев – 18). Но команде Магомеда Адиева не удалось сыграть даже вничью, и теперь ей придётся побороться за Евро-2024 в плей-офф Лиги наций сначала с Грецией, а в случае успеха — с победителем пары Грузия – Люксембург. Словения же отправится при жеребьёвке в третью корзину к Шотландии, Словакии, Чехии и Нидерландам.

Дркушич принял участие в четырёх матчах – он всегда выходил на замену и суммарно провёл на поле 162 минуты.

У кого есть шансы выйти на Евро-2024?

Весной состоятся матчи плей-офф Лиги наций. Там сыграют Босния и Герцеговина, Финляндия, Грузия, Греция, Израиль, Люксембург, Польша, Казахстан, Украина, Исландия, Эстония, Уэльс.

Уже известно, что Казахстан сыграет со сборной Греции в гостях, а Грузия дома встретится с Люксембургом. Оба матча состоятся 21 марта.

Шансы на попадание на Евро-2024 есть у следующих иностранцев из РПЛ:

– Нуралы Алип («Зенит») 🇰🇿

– Кристофер Мартинс Перейра («Спартак») 🇱🇺

– Ренато Гойкович («Оренбург») 🇧🇦