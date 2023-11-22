Стали известны планы подготовки «Спартака» ко второй части чемпионата России

Стал известен график подготовки московского «Спартака» ко второй части сезона-2023/2024.

Как сообщила корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко матч-агент ФИФА Ирина Полянская, столичный клуб запланировал на зимнее межсезонье два сбора в Объединённых Арабских Эмиратах: с 22 января по 1 февраля и с 4 февраля по 1 марта. На весь этот срок команда разместится в отеле JA Palm Tree Court в Дубае. Количество спаррингов и их даты станут известны позже.

После матчей первого круга РПЛ московский «Спартак» набрал 24 очка и расположился на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший после 15 туров 32 очка. Следом за ним идёт «Зенит», уступая «быкам» два очка. Московское «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 25 очков.