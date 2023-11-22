«В 13 лет поднимали архивы, приезжали в школу». Дзагоев – о своей «переписанности»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев прокомментировал слухи о том, что его возраст на самом деле якобы выше, чем зафиксирован на официальном уровне.

«Почему все про меня говорят, что я переписанный? С детства про меня всегда так говорили. Я всегда отвечал: «Да, ребят, без проблем. Если есть какой-то тест, который выявляет, что прям точно, я готов спорить». Я Васе Березуцкому об этом говорил. Я был готов спорить на 100 тысяч евро. Причем я ему, по-моему, даже говорил,

что он мне 20, а я ему 100, если я переписанный. Ну, чтобы не сильно его прибивать.

И как бы в итоге Василий Березуцкий не захотел. Либо такого теста еще не придумали.

Но на самом деле с детства у меня это идёт, потому что я играл с ребятами всегда постарше. В 13 лет уже приезжали ко мне в школу, проверяли, брали журналы, поднимали архивы. Так что я всегда готов дать там любой тест», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, вчера, 21 ноября, 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Всего на клубном уровне россиянин провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.