Гендиректор «Динамо» — о деле Норманна: надеемся, что восстановим справедливость

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о деле экс-игрока бело-голубых Матиаса Норманна, заявив, что справедливость будет восстановлена.

«Это вопрос не веры, а юридический. Вопрос регламента, практики. У нас сильная юридическая служба. Надеемся, что справедливость будет восстановлена. В ФИФА подадим в понедельник», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.