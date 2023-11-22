Нагельсман: не жалею, что возглавил сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, как спустя время относится к своему решению возглавить национальную команду.

«Я не жалею, что согласился на работу со сборной Германии, мне здесь нравится. Мы просто должны найти выход из сложившейся непростой ситуации, используя все качества, которые у нас есть.

Да, порой бывает грустно, но я не разочарован. Поражения причиняют боль. Теперь мы должны меньше говорить и больше делать на поле», – приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, во вторник, 21 ноября, сборная Германии в товарищеском матче уступила австрийцам со счётом 0:2. Игра прошла на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене. Всего под руководством Нагельсмана немцы провели четыре игры, в которых добыли лишь одну победу.