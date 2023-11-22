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Нагельсман прокомментировал второе поражение сборной Германии подряд

Нагельсман прокомментировал второе поражение сборной Германии подряд
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение от национальной команды Австрии в товарищеском матче.

«Нам предстоит много работы. Нужно принять текущую ситуацию. Мы должны признать, что нам необходимо проделать огромный объём работы во всех аспектах. Это следует понимать как тренерскому штабу, так и игрокам.

Не думаю, что дело в излишней расслабленности. Команда не чувствует себя свободно. Мы выглядим как единое целое на тренировках, но во время матчей каждый игрок остаётся сам по себе», – приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсетях.

21 ноября сборная Австрии одержала победу над Германией в товарищеском матче со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене.

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