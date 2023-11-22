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Магуайр: для меня Кейн — лучший нападающий в мире

Магуайр: для меня Кейн — лучший нападающий в мире
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр назвал Гарри Кейна лучшим нападающим в мире.

«Для меня он лучший нападающий в мире. Когда его нет на поле, мы скучаем по нему. Он наш капитан, он наш лидер, и он был им с тех пор, как я здесь.

Конечно, он важный игрок, наш бомбардир. Я всегда говорил о Гарри, что он один из лучших нападающих в мире, и он доказал это сейчас, за восемь или десять лет, сколько бы он ни играл в «шпорах».

Теперь он перешёл в «Баварию» и делает то, что делал — забивает голы, он великолепный человек, а также большой лидер. Он представляет угрозу для любой защиты и сыграл действительно хорошо, когда мы встречались с ними на выезде, а если мы собираемся обыграть их на «Олд Траффорд», то заставить его замолчать — важная задача.

Я знал, что, когда он отправится в Германию, в любой клуб, который подпишет с ним контракт летом, он будет забивать голы. Это то, что он делает», — приводит слова Магуайра Mirror.

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