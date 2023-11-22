Дмитрий Комбаров рассказал о своём будущем в «Звезде»

Главный тренер санкт-петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров рассказал о своём будущем в команде.

«Продолжу ли я тренировать «Звезду»? Пока не даю комментариев. Когда будет понятно, вы узнаете.

Какой дедлайн? Пока не знаю», — приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

Российский специалист возглавил «Звезду» летом 2022 года, а в нынешнем сезоне команда после 17 сыгранных матчей в Leon-Второй лиге в группе 2, дивизион Б заняла 11-е место с 20 очками. Также клуб вылетел в первом же матче Фонбет Кубка России от санкт-петербургского «Динамо» (3:6).

Для Дмитрия это первый тренерский опыт. 36-летний специалист является воспитанником московского «Динамо», откуда затем перешёл в «Спартак», а потом поиграл за «Крылья Советов».