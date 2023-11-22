Фергюсон впервые прокомментировал возможный приход Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон впервые прокомментировал возможный приход Джима Рэтклиффа в качестве нового владельца клуба.

«Я по-прежнему являюсь директором «Манчестер Юнайтед». Я хорошо знаю Джима, и мы посмотрим, что ему удастся сделать. Но я настроен оптимистично», — приводит слова Фергюсона Gambling Zone.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Рэтклифф приобретёт 25% акций «Манчестер Юнайтед» за £ 1,3 млрд (€ 1,4 млрд). При этом новый владелец будет советоваться с Фергюсоном по многим вопросам, связанным с английским клубом.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» после 12 сыгранных матчей английской Премьер-лиги располагается на шестой позиции с 21 очком.