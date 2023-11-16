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Джим Рэтклифф будет советоваться с Фергюсоном в преддверии перестройки «МЮ»

Джим Рэтклифф будет советоваться с Фергюсоном в преддверии перестройки «МЮ»
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Будущий владелец английского «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф будет советоваться с бывшим тренером манкунианцев Алексом Фергюсоном в преддверии перестройки клуба, сообщает The Telegraph.

Владелец INEOS Рэтклифф планирует обращаться к бывшему наставнику клуба за помощью по многим вопросам. По информации источника, Фергюсону нравится кандидатура Дуги Фридмана из «Кристал Пэлас» на должность спортивного директора. Бывший тренер «МЮ» находится в хороших отношениях с Фридманом.

Также среди других вариантов рассматриваются Ли Конгертон из «Аталанты», Паоло Мальдини, Рикки Массара и Андреа Берта из «Атлетико» Мадрид.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Рэтклифф приобретёт 25% акций «Манчестер Юнайтед» за £ 1,3 млрд (€ 1,4 млрд).

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