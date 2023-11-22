«Интер» может продлить контракт с Бареллой до 2028 года

Полузащитник Николо Барелла и «Интер» могут продлить контракт до 2028 года. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, руководство «нерадзурри» уже вступило в переговоры о пролонгации соглашения с 26-летним игроком и его представителями. Барелла может поставить свою подпись под новым контрактом уже в начале января 2024 года. Отмечается, что зарплата футболиста вырастет на 20%. Итальянец будет зарабатывать около € 6 млн в год.

Барелла выступает за «Интер» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В текущем сезоне итальянский полузащитник провёл за «нерадзурри» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.