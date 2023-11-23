Моуринью: променять «Реал» на Бразилию может только такой же сумасшедший, как и я

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о слухах, связывающих наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти с назначением на пост наставника сборной Бразилии.

«Я думаю, только такой же сумасшедший, как и я, может покинуть столь большой клуб, как мадридский «Реал». Разумеется, если только тебя не увольняют. В своё время я ушёл из «Реала», хотя руководство команды хотело, чтобы я остался.

Я уверен, что Карло в последний момент передумает и решит остаться, как только Флорентино Перес позвонит ему», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Карло Анчелотти возглавляет «Реал» Мадрид с 2021 года. Под его руководством «сливочные» становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу. Прямо сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 32 очка по результатам 13 проведённых матчей в сезоне-2023/2024.

64-летний Карло Анчелотти ранее работал с «Эвертоном», «Наполи», «Баварией», «ПСЖ», «Челси», «Миланом», «Ювентусом» и «Пармой».