Супермаркет жены Лионеля Месси подвергся вооружённому ограблению

Супермаркет в Росарио, который принадлежит Антонелле Рокуццо, жене аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, подвергся ограблению, сообщает Infobae.

По данным источника, нападение произошло на автомобиль, который перевозил $ 22,4 тыс. из супермаркета в банк. Два человека вышли из белой машины с тонированными стёклами и разбили одно из окон черного Chevrolet, за рулём которого находилась двоюродная сестра Антонеллы и двое сотрудников супермаркета. Грабители забрали две сумки с деньгами и перед тем, как скрыться расстреляли автомобиль.

Сообщается, пострадавшие получили небольшие ушибы и находятся в шоковом состоянии.

Отметим, в марте 2023 года супермаркет Месси уже подвергался вооружённому нападению. Тогда злоумышленники 14 раз выстрелили по зданию магазина и оставили надпись, адресованную лично футболисту: «Месси, мы ждём тебя. Явкин — наркоторговец, он тебя не спасёт».

Материалы по теме Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта

Месси представил «Золотой мяч» болельщикам «Интера Майами»