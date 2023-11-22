Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта
Портал TyC Sports сообщил, какой диалог состоялся у бразильского нападающего Родриго и лидером сборной Аргентины Лионеля Месси.
По причине столкновений, происходивших между болельщиками и полицией на трибунах, игроки сборной Аргентины решили вернуть в раздевалку. Таким образом, матч начался на полчаса позже запланированного.
После возвращения на поле Месси вступил в стычку с Родриго.
«Вы трусы», — заявил бразилец аргентинцу после их возвращения на поле.
«Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком», — ответил Месси.
Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. После шести матчей Аргентина занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками. Бразилия расположилась на шестом месте (7 очков).
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