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Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта

Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта
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Портал TyC Sports сообщил, какой диалог состоялся у бразильского нападающего Родриго и лидером сборной Аргентины Лионеля Месси.

По причине столкновений, происходивших между болельщиками и полицией на трибунах, игроки сборной Аргентины решили вернуть в раздевалку. Таким образом, матч начался на полчаса позже запланированного.

После возвращения на поле Месси вступил в стычку с Родриго.

«Вы трусы», — заявил бразилец аргентинцу после их возвращения на поле.

«Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком», — ответил Месси.

Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. После шести матчей Аргентина занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками. Бразилия расположилась на шестом месте (7 очков).

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