«Барселона» рассматривает двух футболистов «ПСЖ» на замену Гави

«Барселона» проявляет интерес к двум футболистам «ПСЖ», которые могут заменить травмированного полузащитника каталонского клуба Гави, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает Фабиана Руиса и Карлоса Солера. «Барселона» может предложить парижанам вариант аренды футболиста с возможностью дальнейшей покупки игроков.

Однако, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заинтересован в этих игроках и не планирует вести переговоры с «Барселоной» по их аренде.

Напомним, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск. В этом сезоне Гави провёл 15 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и результативную передачу.

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