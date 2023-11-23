Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адриен Рабьо: Аллегри обладает менталитетом победителя и применяет его в каждой игре

Адриен Рабьо: Аллегри обладает менталитетом победителя и применяет его в каждой игре
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо высказался о чемпионской гонке с миланским «Интером».

«Что касается Скудетто, то посмотрим, что произойдет. Аллегри обладает менталитетом победителя и применяет его в каждой игре и каждый день. Это делает его великим тренером.

Отсутствие кубковых матчей? Я привык играть каждые три дня, всегда. Это сложно, потому что когда у тебя есть неделя между матчами, в последующие дни после игры ты отдыхаешь, и бывает сложно восстановить концентрацию. В то время как каждые три дня у тебя нет времени на то, чтобы отключиться», — приводит слова Рабьо La Repubblica.

После 12 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 29 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (31 очко).

В следующем туре, 26 ноября, команды проведут очный матч. Встреча на стадионе «Альянц-Ювентус» состоится в 22:45 по мск.

Италия - Серия А . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android