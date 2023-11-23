Адриен Рабьо: Аллегри обладает менталитетом победителя и применяет его в каждой игре

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо высказался о чемпионской гонке с миланским «Интером».

«Что касается Скудетто, то посмотрим, что произойдет. Аллегри обладает менталитетом победителя и применяет его в каждой игре и каждый день. Это делает его великим тренером.

Отсутствие кубковых матчей? Я привык играть каждые три дня, всегда. Это сложно, потому что когда у тебя есть неделя между матчами, в последующие дни после игры ты отдыхаешь, и бывает сложно восстановить концентрацию. В то время как каждые три дня у тебя нет времени на то, чтобы отключиться», — приводит слова Рабьо La Repubblica.

После 12 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 29 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (31 очко).

В следующем туре, 26 ноября, команды проведут очный матч. Встреча на стадионе «Альянц-Ювентус» состоится в 22:45 по мск.