Защитник Аргентины Ромеро: бразильцы в очередной раз запятнали футбол

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился эмоциями после выездной победы над командой Бразилии (1:0) в матче квалификации чемпионата мира — 2026. Единственным голом в этой встрече отметился партнёр Ромеро по центру обороны — Николас Отаменди.

«Боже мой, какая у нас команда! Ну как не отождествлять себя с этим потрясающим коллективом? Мы продолжаем писать историю.

К сожалению, бразильцы в очередной раз запятнали футбол. На «Маракане» всегда происходит одно и то же», – написал Ромеро в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, из-за беспорядков начало матча квалификации ЧМ-2026 было перенесено на полчаса. На трибунах произошли столкновения между болельщиками и полицией. Поражение на «Маракане» стало для бразильцев первым за всю историю в рамках отбора на чемпионаты мира.