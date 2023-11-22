Защитник сборной Аргентины Ромеро: надеемся, Скалони останется

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро выразил надежду, что наставник национальной команды Лионель Скалони не покинет свой пост.

«Мы уверены и надеемся, что Скалони продолжит работу (в сборной. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, сейчас у него будет время подумать, он ничего не говорил в раздевалке по этому поводу. Мы постараемся убедить его. По мне, так он продолжат работать. Посмотрим», — приводит слова Ромеро All About Argentina в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее главный тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что должен подумать над своим будущим. Под руководством Лионеля аргентинцы выиграли чемпионат мира в Катаре, одолев в драматичном финале сборную Франции.