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Защитник сборной Аргентины Ромеро: надеемся, Скалони останется

Защитник сборной Аргентины Ромеро: надеемся, Скалони останется
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Футболист «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро выразил надежду, что наставник национальной команды Лионель Скалони не покинет свой пост.

«Мы уверены и надеемся, что Скалони продолжит работу (в сборной. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, сейчас у него будет время подумать, он ничего не говорил в раздевалке по этому поводу. Мы постараемся убедить его. По мне, так он продолжат работать. Посмотрим», — приводит слова Ромеро All About Argentina в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее главный тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что должен подумать над своим будущим. Под руководством Лионеля аргентинцы выиграли чемпионат мира в Катаре, одолев в драматичном финале сборную Франции.

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