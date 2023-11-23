Футболистка «Зенита» Куропаткина: где бы ни проходила игра с ЦСКА, шансы на трофей равны

Защитник ЖФК «Зенит» Вероника Куропаткина высказалась о развязке текущего сезона женской Суперлиги. Напомним, перед заключительным туром, помимо петербуржской команды, на чемпионство также претендует ЦСКА.

«Для болельщиков очень здорово, когда судьба золотых медалей решается в последнем матче. И для нас это крайне интересная игра. Правда, готовимся к ней в обычном спокойном режиме, чтобы раньше времени не перегореть, зато на газон выйти заряженными на двести процентов.

Мы с соперницами хорошо знакомы — это точно. Кстати, по прошлому сезону было ощущение, что мы с «Локомотивом» раз сто за сезон сыграли. Теперь вот с ЦСКА.

Тем не менее по ходу сезона все команды так или иначе видоизменяются, в том числе в игровом плане. Поэтому наш тренерский штаб обязательно обратит на это внимание, и мы будем знать, что делать.

Мы с ЦСКА, считаю, изначально находимся в равных условиях, где бы ни проходила эта игра и какой бы ни была турнирная ситуация. Дома, конечно, играть лучше, но я уверена, что и в Москве будет много наших болельщиков», — приводит слова Куропаткиной «Матч ТВ».

Напомним, после победы «Зенита» в матче с «Динамо» (3:0) в предпоследнем туре петербуржская команда возглавила турнирную таблицу заключительного этапа в борьбе за первое-шестое места, набрав 38 очков. На втором месте расположился ЦСКА, который также набрал 38 очков. Очная встреча между командами-претендентами на титул состоится в пятницу, 24 ноября. Начало игры – в 17:00 мск.