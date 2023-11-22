Григорян: ЦСКА — сильнейшая команда сезона в женской Суперлиге

Бывший главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян высказался о развязке текущего сезона женской Суперлиги. Напомним, перед заключительным туром, помимо московской команды, на чемпионство также претендует «Зенит».

«В этом сезоне старался смотреть все топовые матчи, междусобойчики ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Динамо». Сложилось впечатление, что ЦСКА имел ощутимое преимущество по качеству игры и по всем другим характеристикам. Главным конкурентом можно назвать «Зенит», потому что «Локомотив» в предварительной части проиграл ЦСКА, а это основная часть чемпионата, которую, можно сказать, красно‑зелёные провалили. В этом и прелесть формулы чемпионата, что надо сохранять концентрацию до конца.

Получилось, что ЦСКА провёл неудачные матчи с «Локомотивом» и «Звездой», что дало преимущество «Зениту», которому теперь достаточно ничьей. Если отвлечься от интриги, то ЦСКА в этом сезоне — сильнейшая команда», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, после победы «Зенита» в матче с «Динамо» (3:0) в предпоследнем туре петербуржская команда возглавила турнирную таблицу заключительного этапа в борьбе за первое-шестое места, набрав 38 очков. На втором месте расположился ЦСКА, который также набрал 38 очков. Очная встреча между командами-претендентами на титул состоится в пятницу, 24 ноября. Начало игры – в 17:00 мск.