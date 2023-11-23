Родригао: неважно, в каких условиях тренироваться, мы настроены всегда достигать максимума

Бразильский защитник «Зенита» Родригао высказался о похолодании в Санкт-Петербурге. Он заявил, что адаптировался к зимней погоде в России. Родригао подчеркнул, что, независимо от сложных условий на тренировках, игроки «Зенита» настроены всегда достигать максимальных результатов.

«Зимняя погода? Действительно, непросто тренироваться в таких условиях — и мне, и всем остальным, — но мы все уже привыкли к этому, а уж тем более к игре на закрытом комфортном стадионе. Все зависит от настроя и менталитета. Для нас самое важное — показывать свою лучшую игру, свой лучший футбол, побеждать. Для этого не так важно, в каких условиях тренироваться, — мы настроены всегда достигать максимума», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».