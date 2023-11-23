Трансфер Тьерри Анри — лучший в истории «Арсенала» по версии FourFourTwo

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших трансферов в истории лондонского «Арсенала». Французский нападающий Тьерри Анри, перешедший в английский клуб из «Ювентуса», возглавил список.

Лучшие трансферы «Арсенала» в истории по версии FourFourTwo

1. Тьерри Анри, из «Ювентуса» в 1999 году.

2. Патрик Виейра, из «Милана» в 1996 году.

3. Иан Райт, из «Кристал Пэлас» в 1991 году.

4. Деннис Бергкамп, из «Интера» в 1995 году.

5. Дэвид Симэн, из «Куинз Парк Рейнджерс» в 1990 году.

6. Клифф Бастин, из «Эксетер Сити» в 1929 году.

7. Робер Пирес, из «Марселя» в 2000 году.

8. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в 2001 году.

9. Пат Дженнингс, из «Тоттенхэма» в 1977 году.

10. Фредрик Юнгберг, из «Хальмстада» в 1998 году.