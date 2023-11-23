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Спортдир «Оренбурга»: в клуб вернулись практически все сборники, ждем еще двоих

Спортдир «Оренбурга»: в клуб вернулись практически все сборники, ждем еще двоих
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что почти все футболисты клуба, вызванные за свои национальные сборные, уже вернулись в клуб.

«Да, практически все вернулись в клуб из своих сборных. Ждем только Капленко и Печенина, они летят. А все остальные уже тренируются с командой. Все вернулись без травм», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, из «Оренбурга» в свои сборные были вызваны Арсен Адамов, Иван Башич, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Кирилл Капленко и Эмирджан Гюрлюк.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 15 встречах. В следующем матче в рамках чемпионата калининградский клуб сыграет с московским «Спартаком». Игра пройдёт в Калининграде 25 ноября. Стартовый свисток — в 19:45 по московскому времени.

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