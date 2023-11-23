Гасперини: Иличич был одним из лучших игроков Европы, он мог бы получить Золотой мяч

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился воспоминаниями о словенском нападающем Йосипе Иличиче. Напомним, форвард страдал от психологических проблем.

«Я помню игру в Валенсии, где он забил четыре гола. Йосип был одним из лучших игроков Европы, он мог бы получить Золотой мяч.

За неделю до поездки в Лиссабон, на матч с «ПСЖ», я навестил Иличича в клинике: он похудел на десять килограммов. Во время пандемии у него начались симптомы: ему нездоровилось, он страдал вдали от семьи», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

35-летний Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. В 173 матчах за команду полузащитник забил 60 голов и отдал 44 результативные передачи.

Иличич — воспитанник словенского клуба «Бритоф». В Италии Йосип оказался в 2010 году, когда перешёл из «Марибора» в «Палермо». С 2013 по 2017 год Иличич был футболистом «Фиорентины». Летом 2022 года игрок вернулся в словенский «Марибор».