Корнеев: «Аталанта» поступила с Миранчуком как «собака на сене»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«На мой взгляд, «Аталанта» летом приняла непонятное решение. Клуб поступил как «собака на сене» — не вашим, не нашим. Очевидно, что Гасперини имеет какой‑то негатив в сторону Миранчука и не рассчитывает на него. Поэтому я не понимаю, почему «Аталанта» его не отдала в другой клуб. Думаю, Миранчуку нужно смотреть зимой предложения по спортивным составляющим, чтобы уже летом играть и полноценно продолжать свою карьеру», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что московский «Локомотив» хочет арендовать российского полузащитника Миранчука у итальянской «Аталанты».

28-летний Алексей является воспитанником «Локомотива». С 2020 года он выступает за «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах, выходя на поле с замены. Миранчук провёл в игре всего 104 минуты.