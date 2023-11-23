Экс-тренер Грузии Вайсс: Хвича — игрок мирового уровня. Желаю ему удачи

Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Вайсс, ранее возглавлявший сборную Грузии, высказался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«У Хвичи сейчас менее яркий сезон? Конечно, Хвича на виду и соперники уделяют ему больше внимания. Он в двух матчах за сборную показал, что он мировой игрок, а не только европейский. Хвича — игрок мирового уровня. Я желаю ему удачи.

Кончено, «Наполи» продало много ведущих футболистов и им не везёт так, как в прошлом. Соперники больше уделяют им внимания. Время Хвичи в «Наполи» ещё придёт», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.