Грэм Поттер отказался от предложения возглавить сборную Швеции

Бывший главный тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер отверг предложение возглавить национальную команду Швеции. Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации источника, английский специалист отказался от этого предложения, так как хочет продолжить свою карьеру в качестве именно клубного тренера.

Напомним, в понедельник, 23 ноября, стало известно, что Янне Андерссон, возглавлявший сборную Швеции в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, покинул свой пост после того, как шведская национальная команда не смогла пробиться на грядущий Евро. 61-летний Андерссон тренировал сборную Швеции с 2016 года.

Последним местом работы Поттера стал лондонский «Челси», который он принял в качестве наставника в сентябре 2022 года. В апреле 2023-го английский специалист был уволен с этой должности.