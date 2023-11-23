Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грэм Поттер отказался от предложения возглавить сборную Швеции

Грэм Поттер отказался от предложения возглавить сборную Швеции
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер отверг предложение возглавить национальную команду Швеции. Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации источника, английский специалист отказался от этого предложения, так как хочет продолжить свою карьеру в качестве именно клубного тренера.

Напомним, в понедельник, 23 ноября, стало известно, что Янне Андерссон, возглавлявший сборную Швеции в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, покинул свой пост после того, как шведская национальная команда не смогла пробиться на грядущий Евро. 61-летний Андерссон тренировал сборную Швеции с 2016 года.

Последним местом работы Поттера стал лондонский «Челси», который он принял в качестве наставника в сентябре 2022 года. В апреле 2023-го английский специалист был уволен с этой должности.

Материалы по теме
Тренер сборной Швеции покинул должность после невыхода в финальную часть Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android