В «Алании» прояснили вопрос назначения нового главного тренера после увольнения Василенко

Спортивный директор футбольного клуба «Алания» Тимур Демуров прокомментировал ситуацию с поиском нового главного тренера команды после ухода Олега Василенко с данного поста.

«Кто станет новым главным тренером «Алании»? Прежде всего, хочу поблагодарить Олега Петровича Василенко за его профессиональный подход и проделанную работу, а также пожелать ему успехов в его дальнейшей карьере! Что касается кандидатуры на пост главного тренера нашей команды —было собрание с президентом клуба, на котором приняли решение, что этим вопросом мы вплотную займемся после наступления зимней паузы в чемпионате. На данный момент озвучивать какие-то фамилии не имеет смысла. Видел, что всплывают разные имена, но могу сказать точно, что на сегодняшний день ни один кандидат на пост главного тренера не рассматривался. Сейчас мы все сосредоточены на подготовке к завершающему матчу в текущем календарном году.

Кто именно будет готовить команду к игре против «Акрона»? Проводить занятия с футболистами до встречи с тольяттинцами будут тренер «Алании-2» Сослан Бетеев, а также тренеры команды Виталий Хапсаев и Алан Дзуцев. Сам в том числе постараюсь приложить максимум усилий, чтобы наша команда была в боевой готовности к игре с «Акроном». Мы не сомневаемся в компетентности этих тренеров. Сделаем все от нас зависящее, чтобы успешно провести предстоящий матч!», — приводит слова Демурова пресс-служба «Алании».

Напомним, вчера, 22 ноября, было объявлено об отставке Олега Василенко с поста главного тренера команды. Василенко возглавил команду из Владикавказа в марте этого года. Его трудовое соглашение с «Аланией» было рассчитано до лета 2024-го.

В последних восьми турах владикавказцы одержали всего одну победу. В прошлом туре подопечные Василенко крупно уступили «Химкам» – 1:4. В данный момент «Алания» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко за 19 туров.