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Ледяхов, Попов и Синеоков покинули «Аланию» вслед за главным тренером Василенко

Тренеры Игорь Ледяхов, Денис Попов и Константин Синеоков покинули тренерский штаб «Алании» вслед за бывшим главным тренером владикавказской команды Олегом Василенко. Об этом сообщает официальный сайт «Алании».

«Тренеры расторгли контракты с клубом по обоюдному согласию сторон. Футбольный клуб «Алания» благодарит специалистов за проделанную работу, а также желает успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении клуба.

В последних восьми турах владикавказцы одержали всего одну победу. В прошлом туре подопечные Василенко крупно уступили «Химкам» – 1:4. В данный момент «Алания» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко после 19 туров.

Напомним, Василенко возглавил команду из Владикавказа в марте этого года. Его трудовое соглашение с «Аланией» было рассчитано до лета 2024 года.