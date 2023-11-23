«Он не очень любил нерусских ребят». Экс-форвард «Ростова» — о Гамуле

Бывший нападающий «Химок» и «Ростова» Джамбулат Дулаев рассказал об опыте игры под руководством Игоря Гамулы.

«Он не очень любил нерусских ребят. Перед тем, как взять меня в дубль, обзвонил всю Осетию — чтобы убедиться, что я не переписанный!

Какой Гамула тренер? В плане тактики слабоват, он сам это признавал. Но физику сильно прокачивал: на сборах в Кисловодске неделю могли мяч не трогать, только бега. Мотивировал он тоже мощно: «Вы че, … [блин], не мужчины?! Выйдете и … [разорвите]! Играйте кость в кость!» Гамула вообще приветствовал «кость в кость». Один парень на тренировке сломал мизинец на ноге, а на следующий день игра. Врач сказал, что с такой травмой выходить нельзя. Василичу все равно: «Вколите обезбол, выдайте бутсы на размер больше — и пусть играет!» В итоге так и было.

Тренировки у Василича тоже были жесткие — без щитков не выйдешь. У нас играл Тема Максименко, который позже засветился в «Урале», а сейчас в Армении. Хороший футболист, но иной раз подбирал ноги и не шел в стыки. Поэтому и не остался у Гамулы», — приводит слова Дулаева Sport24.