Экс-защитник «Ливерпуля» прокомментировал слухи о переходе Мбаппе

Бывший игрок сборной Англии Глен Джонсон прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Ливерпуль».

«Я не могу себе представить, чтобы «Ливерпуль» потратил такие деньги, которые потребовались бы для приобретения Мбаппе. Они всегда подбирали игроков стратегически, используя данные, статистику, заглядывая в будущее, а также часто искали выгодную сделку, и, честно говоря, обычно всё получалось. Я просто не думаю, что они из тех клубов, которые готовы сорвать куш, чтобы купить Мбаппе. Я надеюсь, что они это сделают! Я просто думаю, что это противоречит их представлениям о себе.

Подойдёт ли он под стиль игры Клоппа с прессингом? В «ПСЖ» ему никогда не приходилось работать в высоком прессинге. Способен ли он на это и хочет ли он этого на самом деле, я не знаю, но они всё равно обязательно подписали бы его, если бы могли. Если вы хотите играть под руководством Клоппа, вы должны быть способны помочь команде и усердно работать, поэтому я уверен, что он согласится с этим», — сказал Джонсон в интервью Squawka.