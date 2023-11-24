Сборная ДР Конго вызвала Ван-Биссаку на Кубок Африки, «МЮ» может потерять игрока на месяц

Портал The Athletic сообщает, что правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака получил приглашение от сборной ДР Конго выступить на Кубке африканских наций. На данный момент Аарон не определился с решением о смене сборной. Игрок выступал за молодёжные сборные Англии.

Турнир будет проходить в начале 2024 года: с 13 января по 11 февраля. Если защитник примет предложение африканской сборной, «Манчестер Юнайтед» лишится игрока в представленный период.

Аарон имеет конголезские корни и даже выступал за молодёжную сборную страны в 2015 году. Затем он начал выступать на этом уровне за Англию и даже вызывался главным тренером взрослой сборной Гаретом Саутгейтом в сентября 2019 года на квалификационные матчи к ЕВРО-2020. Ван-Биссака ещё до начала матчей уехал из расположения сборной из-за проблем со спиной.