«Рубину» вновь запретили регистрировать новых игроков

В среду, 22 ноября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение ввести запрет на регистрацию новых футболистов для «Рубина». Он будет действовать до выплаты задолженности за досрочное расторжение трудового договора без уважительных причин с защитником Максимом Ширяевым. В текущем сезоне он провёл три матча за казанский клуб в Кубке России.

«[Палата приняла решение] удовлетворить заявление футболиста Максима Ширяева в отношении ФК «Рубин» о признании досрочного расторжения трудового договора совершённым по инициативе клуба без уважительных причин, о взыскании задолженности, компенсации за расторжение трудового договора, о применении санкций частично. Признать досрочное расторжение трудового договора совершённым по инициативе ФК «Рубин» без уважительных причин. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора; выплатить проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты указанной задолженности, рассчитанные со дня, когда такая выплата должна была быть произведена, по дату фактического расчёта включительно, и выплатить штраф, предусмотренный п. 52 приложения № 3 к регламенту РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Рубин» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Максимом Ширяевым, установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста Максима Ширяева в отношении ФК «Рубин» отказать», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте РФС.

1 ноября Палата РФС по разрешению споров уже вводила запрет для «Рубина» по регистрации новых футболистов из-за долгов перед тренером Олегом Нечаевым. Он был снят 14 ноября.

Также палата РФС по разрешению споров обязала «Химки» выплатить задолженность перед «Локомотивом».

«[Палата приняла решение] удовлетворить заявление ФК «Локомотив» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о компенсационных выплатах с учётом уточнения требований частично. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Локомотив» штраф за задержку безусловной части компенсационной выплаты. Применить к ФК «Химки» санкцию, предусмотренную п. 91 приложения №3 к регламенту по статусу и переходам (трансферу) футболистов, в виде предупреждения. В удовлетворении остальной части требований ФК «Локомотив» в отношении ФК «Химки» отказать», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте РФС.