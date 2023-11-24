Глен Джонсон: будет интересно посмотреть за противостоянием Холанда и ван Дейка

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался о дуэли защитника Вирджила ван Дейка и нападающего Эрлинга Холанда в матче «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в 13-м туре чемпионата Англии.

«Если кто-то и может остановить Холанда, то это ван Дейк. Проблема в том, что в «Сити» не только он, и угроза воротам есть повсюду. «Ливерпулю» нужно быть осторожным, не просто выстраивать весь план игры вокруг Холанда, но с точки зрения индивидуального противостояния между ним и ван Дейком будет интересно посмотреть, как они поведут игру.

Мне интересно посмотреть, попытается ли Холанд играть рядом с воротами или опустится глубже и попытается увести ван Дейка из линии обороны», — приводит слова Джонсона Squawka.

Встреча между командами пройдёт 25 ноября на стадионе «Этихад». Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

После 12 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (28 очков).