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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 13-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 13-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024
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Сегодня, 24 ноября, матчем «ПСЖ» — «Монако» стартует 13-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024.

В 13-м туре чемпионата Франции состоятся следующие девять встреч.

24 ноября, пятница:

«ПСЖ» — «Монако» (Париж, 23:00 мск).

25 ноября, суббота:

«Клермон» — «Ланс» (Клермон-Ферран, 19:00 мск);

«Страсбург» — «Марсель» (Страсбург, 23:00 мск).

26 ноября, воскресенье:

«Ницца» — «Тулуза» (Ницца, 15:00 мск);

«Монпелье» — «Брест» (Монпелье, 17:00 мск);

«Нант» — «Гавр» (Нант, 17:00 мск);

«Лорьян» — «Метц» (Лорьян, 17:00 мск);

«Ренн» — «Реймс» (Ренн, 19:05 мск);

«Лион» — «Лилль» (Лион, 22:45 мск).

Календарь чемпионата Франции-2023/2024
Таблица чемпионата Франции-2023/2024

По итогам 12 сыгранных туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, в активе команды 27 очков. На втором месте идёт «Ницца» с 26 очками. На третьем месте расположился «Монако» (24). Замыкает таблицу «Лион», набравший семь очков.

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