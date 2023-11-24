Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон назвал лучшего нападающего РПЛ прямо сейчас

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал, кого считает самым сильным форвардом в РПЛ на данный момент.

«Джон Кордоба — топ-форвард? Тоже классный игрок. Я смотрю, как он играет, забивает. Безусловно, он сильный нападающий с хорошей реализацией. Думаю, что прямо сейчас это лучший нападающий РПЛ», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.