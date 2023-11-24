Созин: матчи сборной России нужны, чтобы понять уровень, или для Книги рекордов Гиннесса?

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин отреагировал на новость о том, что матч сборной России с национальной командой Кубы (8:0) может войти в Книгу рекордов Гиннесса.

«Со спортивной точки зрения матч России и Кубы оценить никто не может. Там не было спортивной составляющей. Но я всегда говорил: сборная должна собираться, вечным отстранение не будет, поэтому институт сборных надо поддерживать. Но как бы меня ни убеждали, что это был чудо-матч, что его надо внести в Книгу рекордов Гиннесса… В этом матче не было футбола. Мы делаем матчи для книги рекордов или чтобы понять наш уровень? От второго такие игры, как с Кубой, только отдаляют.

Замечательно, что на матч пришли 40 тысяч человек. Увидели кубинских футболистов: без фамилий, маек и бутс. Ну, раз так, давайте сделаем хорошую мину, назовём организаторов матча героями. Но я так не считаю. Пусть лучше матчей будет не пять, а два, но соперники буду серьёзными, хотя бы как Камерун», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».