Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч национальной команды со сборной Кубы будет внесён в Книгу рекордов России

Матч национальной команды со сборной Кубы будет внесён в Книгу рекордов России
Аудио-версия:
Комментарии

Матч российской национальной команды со сборной Кубы (8:0) будет внесён в Книгу рекордов России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сборная России побила собственный рекорд по числу футболистов, забивших в одном матче. В игре с Кубой в составе россиян забили восемь разных человек.

По информации источника, в Книге рекордов России решили официально зафиксировать данный рекорд. Рекорд будет внесён в Книгу рекордов России, как в печатную версию, так и в онлайн. Церемония внесения пройдёт в начале декабря. Планируется, что в ней могут принять участие Валерий Карпин и руководство РФС.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, сборные России и Кубы встречались на «Волгоград Арене». Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Голами в этой игре отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Материалы по теме
Сборная России — в топ-10 самых дорогих составов команд, которые не выступят на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android