Президент «Урала» Иванов: весь футбольный мир за то, чтобы пиво на стадионах разрешили

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о запрете на продажу пива на стадионах в России.

«Все прекрасно понимают, что пиво можно продавать на стадионах, разговариваем на эту тему, все не против. Конечно, и для клубов это было бы каким-то денежным подспорьем, если бы пиво разрешили продавать. Я ничего страшного в этом не вижу.

Человек летом пришёл на стадион, тепло, выпил пива. Сейчас зимой никто не будет покупать пиво там. Летом, когда жарко, человек с работы пришёл и купил себе кружку пива, бутерброд — в этом ничего такого нет. Думаю, что весь футбольный мир за то, чтобы пиво на стадионах разрешили», — приводит слова Иванова Metaratings.

На данный момент «Урал» располагается на 12-й строчке в таблице РПЛ, набрав 16 очков за 15 встреч. Лидирует в чемпионате «Краснодар» — у «быков» 32 очка за аналогичное количество матчей.