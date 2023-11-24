Источник: Пятибратов заменит Семшова на посту главного тренера «Чайки»

Новым главным тренером песчанокопской «Чайки» станет Дмитрий Пятибратов, ранее возглавлявший воронежский «Факел». Об этом сообщил Metaratings.

Действующим главным тренером команды является Игорь Семшов. По информации источника, клуб уже договорился с 47-летним Дмитрием Пятибратовым. Отмечается, что ещё рассматривалась кандидатура Дмитрия Кириченко.

Игорь Семшов возглавляет «Чайку» с декабря 2022 года. Команда завершила первый этап сезона-2023/2024 Леон Второй лиги на шестом месте в турнирной таблице и сохранила прописку в группе Золото дивизиона «А». «Чайка» набрала 23 очка за 18 матчей. Первое место занял «Краснодар-2» (33).

Напомним, Дмитрий Пятибратов покинул воронежский «Факел» в апреле 2023 года.