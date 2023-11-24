Симановская: мужской «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом? Мы хотим больше

Футболистка санкт-петербургского «Зенита» Вера Симановская поделилась мыслями о прошедшем сезоне женской Суперлиги. Сине-бело-голубые стали чемпионками страны во второй раз подряд.

«На две трети мы выполнили план на год. Сегодня у нас всё в порядке! Никто и не говорит, что ЦСКА был слабой командой. Огромное спасибо им за эту игру. Это настоящий «золотой» матч, чего и ждали болельщики, которые пришли в такую погоду. Мне кажется, матч получился достойным.

Можно ли сказать небольшое спасибо «Локомотиву»? Благодаря их победе у нас получилось равное количество очков? Да, но мы сегодня выиграли. «Локомотив» поздравляю с заслуженной бронзой.

Да, тяжёлый сезон, но он прошёл на одном дыхании. Такое ощущение, что только начинали, а уже конец. Даже грустно, что всё закончилось. Но сезон был очень эмоциональный, качели. Наверное, это то, ради чего мы и занимаемся футболом, и за это мы его любим.

Мужской «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом? Мы хотим больше», — сказала Симановская в эфире «Матч ТВ».