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«ПСЖ» — «Монако»: Александр Головин выйдет на поле с первых минут

Сегодня, 24 ноября, состоится встреча 13-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиэле, Витинья, Угарте, Руис, Дембеле, Рамуш, Мбаппе.

«Монако»: Кён, Синго, Марипан, Магасса, Якобс, Закария, Камара, Вандерсон, Головин, Балогун, Минамино.

В данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 27 очков в 12 проведённых матчах. «Монако» находится на третьей строчке. У команды, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, 24 очка после аналогичного количества встреч.