«Он летел медленно, как в кино». Андреева — о забитом мяче в ворота ЦСКА

Полузащитница «Зенита» Алёна Андреева высказалась о победе в матче с ЦСКА (2:1), по итогам которого сине-бело-голубые стали чемпионками России. Андреева отметилась голом.

«Это непередаваемые эмоции, их нельзя прожить заново. Это какой-то момент очень классный. Когда я била и смотрела за мячом, мне казалось, что он летел часа два. Правда, он летел медленно, как в кино, будто в замедленной съёмке. И я даже сначала не поверила, что он залетел.

Что произошло в моменте с голом? Вы думаете, я помню? (смеётся). Помню, что мы бежали в атаку, соперники потеряли мяч. Был аут вроде, ЦСКА ошиблись в обороне. Мне мяч идеально выкатился, я подумала, почему бы не ударить. Собственно — ударила. Даже не смотрела в сторону ворот, а просто ударила. Ребята, до игры все фавориты только на бумаге. Это был самый непредсказуемый матч сезона», — приводит слова Андреевой официальный сайт «Зенита».

Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно в телеграм-канале Суперлиги.