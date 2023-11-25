Защитник ЦСКА Мойзес объяснил, зачем учит русский язык

Защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал о сложностях в изучении русского языка.

«Русский — крайне сложный для изучения, кардинально отличается от португальского, алфавит полностью другой. Мы используем артикли, в русском такого нет. Нет никаких точек соприкосновения, но я всё равно стараюсь изучать его.

Для меня самая главная коммуникация — на поле с моими партнерами, мне фундаментально важно понимать, о чем они говорят. Особенно подчеркну значимость наших переводчиков, Влада (Кулакова) и Макса (Головлёва), тренерского штаба, моих партнеров — они все мне помогают.

Но они не могут быть всегда и везде со мной. Я не должен зависеть от кого-либо, когда иду в магазин, в ресторан, в торговый центр с семьей. Поэтому мне нужно знать русский», — приводит слова Мойзеса официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне бразильский защитник принял участие в 17 матчах за московских армейцев во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России. В активе команды Владимира Федотова 25 очков в 15 матчах.