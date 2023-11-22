«Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад перед матчем Аргентины и Бразилии

Матчи Бразилии и Аргентины нередко сопровождаются стычками, и прошедшая встреча на «Маракане» не стала исключением. В Рио-де-Жанейро приехало немало фанатов аргентинской сборной, и до игры всё было мирно – около 200 болельщиков встретили игроков в отеле с барабанами и песнями, распевая «Фавелы всё ещё плачут», намекая на финал Кубка Америки, в котором бразильцы проиграли аргентинцам.

Все билеты на игру были распроданы – а это порядка 69 000 штук. Аргентинцев, конечно, было ощутимо меньше, но всё равно немало – на жёлтых трибунах «Мараканы» явно выделялось бело-голубое море. Во время исполнения гимна Аргентины бразильцы начали свистеть и заодно насмехаться над Месси, что очень не понравилось гостям – началась стычка, в ходе которой летели и кресла, и подручные предметы. Бразильская полиция мгновенно вмешалась в конфликт и начала разгонять фанатов дубинками. Досталось многим, и кто-то был вынужден даже выйти на поле, чтобы не получить удар по голове.

«Всё началось, когда бразильцы пришли на нашу трибуну и попытались отобрать флаг Аргентины, чтобы повесить свой, – рассказал «Чемпионату» Мартин Муньос, один из самых известных фанатов аргентинской сборной. – Началась стычка, потому что бразильцы начали бросаться оскорблениями. Организация матча была ужасной. Нас поместили на одну трибуну, из-за чего все оказались в одном месте – и бразильцы, и аргентинцы. Как будто это матчи Премьер-лиги, на которых ничего не происходит. Естественно, это привело к катастрофе.

Мы с моими друзьями направились к месту стычки, чтобы разнять дерущихся, но вместо этого сами оказались вовлечены в драку. Следом пришла полиция и, даже не посмотрев на бразильцев, принялась бить нас дубинками. По голове, рукам, животу, спине – по любому месту, в которое они только могли попасть. Они пинали нас ногами, били. Дети плакали, кто-то пытался убежать в более безопасное место. Но самое ужасное, что полиция пришла туда не для того, чтобы остановить драку, а для того, чтобы избить нас. Они били даже тех, кто пытался убежать. Двух моих друзей забрали в полицию, и я до сих пор не могу с ними связаться. Ужасно».

Игроки сборной Аргентины тут же направились к трибуне в полном составе, чтобы попытаться разобраться в происходящем.

«Мы видели, как полиция била людей, – сказал после матча Месси. – У многих игроков были члены семьи в этом секторе. Мы не могли сосредоточиться на игре. То же самое было здесь на Кубке Либертадорес – бразильская полиция снова бьёт людей».

Месси на правах капитана принял решение увести команду в подтрибунку – бразильской сборной сказали, что Аргентина вернётся лишь тогда, когда ситуация успокоится. Команда вернулась спустя 22 минуты, после чего взяла ещё три на разогрев, и с опозданием в полчаса матч всё же начался. Трибуна с аргентинскими фанатами смотрела футбол в окружении полиции, и, к счастью, никаких стычек больше не было.

Аргентина победила со счётом 1:0, и это первое домашнее поражение сборной Бразилии в отборах на чемпионат мира.