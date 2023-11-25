Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маурисио Почеттино оценил шансы «Челси» на попадание в еврокубки

Маурисио Почеттино оценил шансы «Челси» на попадание в еврокубки
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил перспективы лондонской команды в текущем сезоне.

«Попадание в еврокубки – это нахождение на вершине. Конечно, конечно. На мой взгляд, мы не можем сдаваться, поскольку время ещё есть, мы отстали не так сильно. Нам нужно верить, что «Челси» будет побеждать. Речь идёт о том, чтобы никогда не сдаваться», – приводит слова Почеттино beIN Sports.

Напомним, 12 ноября состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч завершился вничью со счётом 4:4.

«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы чемпионата Англии с 16 очками.

Материалы по теме
Главный тренер «Челси» Почеттино: игроки уже знают стартовый состав на матч с «Ньюкаслом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android