Маурисио Почеттино оценил шансы «Челси» на попадание в еврокубки

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил перспективы лондонской команды в текущем сезоне.

«Попадание в еврокубки – это нахождение на вершине. Конечно, конечно. На мой взгляд, мы не можем сдаваться, поскольку время ещё есть, мы отстали не так сильно. Нам нужно верить, что «Челси» будет побеждать. Речь идёт о том, чтобы никогда не сдаваться», – приводит слова Почеттино beIN Sports.

Напомним, 12 ноября состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч завершился вничью со счётом 4:4.

«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы чемпионата Англии с 16 очками.