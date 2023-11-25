Кейн забил 49 голов в 2023 году, он лидирует по этому показателю в мире

Форвард «Баварии» Гарри Кейн отличился голом в матче 12-го тура Бундеслиги против «Кёльна». Он забил на 20-й минуте.

30-летний англичанин открыл счёт на 20-й минуте встречи.

Это 49-й гол нападающего в 2023 году за «Баварию», «Тоттенхэм» и сборную Англии. Ни один футболист не забил больше.

У форвардов «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и «Аль-Насра» Криштиану Роналду по 48 забитых мячей. У Килиана Мбаппе из «ПСЖ» – 47.

Напомним, после 12 туров чемпионата Германии «Бавария» заработала 32 очка и на текущий момент расположилась на первой строчке. Однако у леверкузенского «Байера» (31 очко) есть игра в запасе. В свою очередь, после 12 туров Бундеслиги «Кёльн» набрал шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.