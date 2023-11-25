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Гол Кейна помог «Баварии» обыграть «Кёльн» и занять первое место в чемпионате

Гол Кейна помог «Баварии» обыграть «Кёльн» и занять первое место в чемпионате
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Закончился матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Фриц (Корб). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте встречи нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил единственный гол в матче.

После 12 туров чемпионата Германии «Бавария» заработала 32 очка и на текущий момент расположилась на первой строчке. Однако у леверкузенского «Байера» (31 очко) есть игра в запасе. В свою очередь, после 12 туров Бундеслиги «Кёльн» набрал шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге они сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге мюнхенцы обыграли «козлов» со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига . 12-й тур
24 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 20'    
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