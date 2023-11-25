Первая лига: расписание матчей 20-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 25 ноября, стартует 20-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

25 ноября, суббота:

14:00 мск. «Сокол» (Саратов) — «Кубань» (Краснодар);

15:00 мск. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «Тюмень»;

16:00 мск. «Волгарь» (Астрахань) — «Шинник» (Ярославль);

17:00 мск. «Арсенал» (Тула) — «КАМАЗ» (Набережные Челны).

26 ноября, воскресенье:

16:00 мск. «Родина» (Москва) — «Енисей» (Красноярск);

17:00 мск. «Черноморец» (Новороссийск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск);

19:00 мск. «Химки» — «СКА-Хабаровск».

27 ноября, понедельник:

17:00 мск. «Динамо» (Махачкала) — «Торпедо» (Москва);

19:30 мск. «Алания» (Владикавказ) — «Акрон» (Тольятти).

В данный момент махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 37 очков в 19 играх. «Тюмень» и «Химки» идут следом. У этих команд по 35 очков после аналогичного количества встреч.