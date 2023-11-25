Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Шабаб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков следил за матчем, победительницы падали на награждении. Фото чемпионства «Зенита»

Глушаков следил за матчем, победительницы падали на награждении. Фото чемпионства «Зенита»
«Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

24 ноября в подмосковных Химках на стадионе «Новые Химки» состоялся матч 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались ЦСКА и «Зенит». Петербургская команда одержала победу со счётом 2:1 и стала победительницей турнира.

На 63-й минуте отличилась нападающая «Зенита» Ана Диаш, которой ассистировала полузащитница Алёна Андреева. Через три минуты Андреева увеличила преимущество гостей — 2:0. На 88-й минуте полузащитница Татьяна Петрова отыграла один мяч ЦСКА.

Перед началом встречи обе команды имели по 38 очков, но футболистки «Зенита» опережали соперниц по дополнительным показателем. По итогам матча сине-бело-голубые стали чемпионами, набрав 41 очко.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android