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Глушаков следил за матчем, победительницы падали на награждении. Фото чемпионства «Зенита»

24 ноября в подмосковных Химках на стадионе «Новые Химки» состоялся матч 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались ЦСКА и «Зенит». Петербургская команда одержала победу со счётом 2:1 и стала победительницей турнира.

На 63-й минуте отличилась нападающая «Зенита» Ана Диаш, которой ассистировала полузащитница Алёна Андреева. Через три минуты Андреева увеличила преимущество гостей — 2:0. На 88-й минуте полузащитница Татьяна Петрова отыграла один мяч ЦСКА.

Перед началом встречи обе команды имели по 38 очков, но футболистки «Зенита» опережали соперниц по дополнительным показателем. По итогам матча сине-бело-голубые стали чемпионами, набрав 41 очко.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.